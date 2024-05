Le incognite dietro una potenziale industria europea delle batterie

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’Unione, così come qualunque altro Paese, non ha bisogno di importare la fonte di energia che fa funzionare i pannelli fotovoltaici: il Sole splende su tutta la Terra. Ma i dispositivi che permettono di convertire quell’energia in elettricità, e dunque di soddisfare concretamente i nostri bisogni, vengono prodotti solo in minima parte all’interno del mercato unico: quasi tutti arrivano dall’estero, e quasi tutti quelli che arrivano dall’estero – il novantasette per cento – provengono dalla Cina. È un dato da non sottovalutare, considerato che Pechino, come ha ricordato recentemente la commissaria Margrethe Vestager, «per noi è contemporaneamente una partner, una concorrente economica e una rivale sistemica. E le ultime due dimensioni stanno sempre più convergendo». La subordinazione commerciale potrebbe degenerare in un rischio di natura politica, specialmente se si considera che oggi l’Unioneè dipendente dalla Cina anche per un’altra tecnologia critica per la transizione green: la batteria agli ioni di litio, fondamentale per la mobilità elettrica.