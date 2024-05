Lazio - Sarri torna a parlare | Dimissioni scelta giust - ma un mese difficile non cancella tre anni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Intervistato da Sportitalia, Maurizioto adella sua esperienza allache si è chiusa con le suepoco più di due mesi fa. Sulla bontà della, l’ex tecnico biancoceleste non ha dubbi: “In quel momento è stata laa, alla squadra serviva una scossa e ho capito che potevo darla solo io con quella decisione – spiega– A livello globale comunque è stata una bella esperienza, abbiamo fatto uno dei risultati migliori dell’era Lotito. L’ultimoè statoe lascia l’amaro in bocca, ma unnon può scalfire ere tre.” Una decisione quella delleche ha le proprie radici in motivazioni più profonde: “Sarebbero potute arrivare anche prima, perchè si era innescato un meccanismo con aspettative troppo elevate. Abbiamo raggiunto la Champions ma è stato un risultato sopravvalutato, che noi abbiamo raggiunto soprattutto perchè squadre più forti di noi come organico hanno fallito i propri obiettivi.

Sarri: "Gasperini è straordinario, ma i seguaci non mi piacciono" - sarri: "Gasperini è straordinario, ma i seguaci non mi piacciono" - L'allenatore ex Napoli e lazio, Maurizio sarri, ha esternato il proprio pensiero su Gian Piero Gasperini e sui suoi seguaci. areanapoli

Sarri a Sportitalia: “Napoli inferiore solo all’Inter, lo Scudetto lì amplifica il down” - sarri a Sportitalia: “Napoli inferiore solo all’Inter, lo Scudetto lì amplifica il down” - Maurizio sarri, ex allenatore della lazio, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Tra i tanti temi trattati anche la stagione del Napoli, sua ex squadra. tuttonapoli

Lazio, Sarri sul futuro: "Cerco qualcosa di stimolante. Mi piacerebbe..." - lazio, sarri sul futuro: "Cerco qualcosa di stimolante. Mi piacerebbe..." - Quale futuro per Maurizio sarri "Il mio prossimo progetto deve essere arrapante", ha dichiarato qualche giorno fa il Comandante in un'interviste. Non mancano certamente le richieste ... lalaziosiamonoi