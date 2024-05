L’Atalanta in estate giocherà due Supercoppe | quella europea e la nuova intercontinentale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bergamo –regina di coppa vuole diventare regina di. Il trionfo in Europa League a Dublino ha aperto alla Dea le porte di due finali. La prima, già definita, èdella tradizionale SuperCoppache si disputerà il 14 agosto a Varsavia, dove presumibilmente ci sarà un esodo di tifosi bergamaschi. L’avversario sarà la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund che si affronteranno in finale di Champions. Un trofeo che la Dea potrebbe vincere sfruttando il fattore decisivo, trattandosi di un evento pre stagionale, della preparazione atletica estiva, su cui lo staff nerazzurro eccelle:ha sempre avuto partenze sprint e anche nell’del 2020, dopo la sosta per la pandemia, era partita a razzo tra giugno e luglio. La seconda coppa è una novità recente del calcio internazionale, si tratta della seconda coppadenominata Uefa Conmebol Club Challenge, sfida che oppone in gara secca (senza supplementari ma con eventuali rigori) le vincenti dell’Europa League e della Copa Sudamericana.