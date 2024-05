Lady Gaga è tornata tra noi | Come sarà il nuovo album

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ieri sera sul red carpet dell’evento organizzato per la premiere del Chromatica Ball,ha fatto il suo ritorno tra i comuni mortali. Lo speciale del concerto registrato al Dodger Stadium di Los Angeles nel settembre del 2022visibile in streaming su Max da domani. Riposti nell’armadio gli abiti da sera ai quali ci aveva abituato negli ultimi anni, la Germanotta – per la gioia dei suoi fan – èa stupire e si è presentata sul tappeto rosso con un vestito meccanico firmato dal brand Selva. Ancora una volta però, la mente dietro a questoback fashion è quella di Nicola Formichetti. La popstar di Bad Romance ha pubblicato le foto dell’eccentrico look su Instagram e ha scritto: “Sul tappeto rosso ho detto loro che era un pezzo di macchina. Mi hanno chiesto che tipo di pezzo e io ho detto loro che non lo sapevo, non sono un meccanico“. Mother Monster. The HBO Original concert specialCHROMATICA BALL premieres May 25 on @StreamOnMax.