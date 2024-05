La scoperta casuale Un ritratto di Brunelleschi plasmato dal figlio adottivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Undal vero,dalle mani dell’allievo ma soprattutto del, che da quel genio aveva ricevuto arte e affetto. Quasi per caso la storia ha restituito un’inedita scultura del primo Rinascimento che ritrae Filippo, l’inventore della Cupola del Duomo di Firenze. E’ una testa in terracotta modellata senza l’ausilio di un calco, plasmando un compatto blocco di argilla quasi pieno, che l’Opera di Santa Maria del Fiore ha acquistato per 300mila euro e che, dopo il restauro, entrerà a far parte della collezione del Museo. La scultura in terracotta (cm 25,6 x 22,1 x 20,2) che pesa sette chili, fu realizzata da Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano (1412 - 1462),e unico erede di, all’indomani della morte del padre. L’eccezionalesi deve agli storici dell’arte Giancarlo Gentilini e Alfredo Bellandi che hanno identificato in questa scultura il modello realizzato dal Buggiano, presumibilmente tra febbraio e marzo del 1447, per il busto marmoreo deldestinato al monumento nel Duomo di Firenze a lui affidato dagli Operai dell’Opera di Santa Maria del Fiore.