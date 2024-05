La scienza non ha confini Russi - arabi e israeliani lavorano fianco a fianco nel nome del progresso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il russo e il cinese seduti accanto all’americano, mentre l’israeliano partecipa a un corso insieme al collega arabo. Sembra l’incipit di una barzelletta, e invece è una bella storia di condivisione quella che arriva dalla Caen Spa, azienda viareggina leader mondiale nel settore delle tecnologie elettroniche per lae la ricerca nella fisica delle alte energie e del nucleare. Il colosso internazionale – circa 160 dipendenti tra le sede di Viareggio e quelle di Trento e Torino, con un piano di nuove aperture in India, Usa, Regno Unito e Francia – questa settimana ha ospitato un training per aggiornare i propri partner sugli ultimi sviluppi scientifici del settore. "Organizziamo questi eventi ogni due anni – spiega l’ingegner Nicola Paoli, che gestisce l’iniziativa – ma con il Covìd ci siamo dovuti fermare in via temporanea. Con il sales meeting di quest’anno, celebriamo i 45 anni dalla fondazione dell’azienda".

