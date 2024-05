La Russia blocca sempre più il servizio Starlink dell’Ucraina

Un sergente degli Stati Uniti di stanza in Corea del Sud è stato arrestato giovedì 2 maggio scorso a Vladivostok, in Russia, con l’accusa di condotta criminale per aver derubato una donna. Il soldato rimarrà in custodia cautelare in carcere fino all’1 luglio, in attesa dell’incontro il giudice.

