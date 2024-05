La partita della nuova discarica Da Recanati a Civitanova - ecco dove potrebbe sorgere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le imminenti elezioni europee e amministrative hanno silenziato rilevanti questioni irrisolte, rimandate a dopo il voto, poiché le forze politiche temono di perdere consensi. Prima tra tutti la questione rifiuti che, come noto, vengono attualmente trasferiti a Tavullia, nel Pesarese, a costi più che doppi, per la mancanza in provincia di unadi appoggio all’attività di Cosmari srl, essendo esaurita quella di Cingoli. In questo contesto, tuttavia, finalmente emergono le 29 macroaree "potenzialmente idonee", nell’ambito delle quali dovrebbe essere individuato il sito per la, un numero ristretto rispetto a quello iniziale decisamente più alto, ma destinato comunque a far discutere. Di queste ben otto ricadono nel comune di, quattro nel territorio di Matelica, tre in quello di Montefano, due a Corridonia, due a, una a Sant’Angelo in Pontano, una a Mogliano, una a cavallo tra Mogliano e Corridonia, una a cavallo tra Montecosaro e, una a Monte San Giusto, una ad Apiro, una a Pollenza, una a Petriolo, una a Potenza Picena e una a Treia.