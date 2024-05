La meravigliosa storia di Henry Sugar - recensione no spoiler del film Netflix di Wes Anderson

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra i maggiori cineasti del cinema americano contemporaneo, Wesè ormai riconoscibilissimo per il suo stile di regia particolarmente estetizzante, dove la simmetria dei personaggi e dello spazio vengono accompagnati quasi sempre da una cura maniacale per la color palette della fotografia, delle scenografie e dei costumi. Elementi ed ossessioni che hanno caratterizzato titoli celebri quali ad esempio I Tenenbaum o Grand Budapest Hotel, e che allo stesso modo identificano anche questo curioso cortometraggio scritto e diretto da Wese tratto da uno dei racconti brevi più celebri di Roald Dahl, Ladi. La gioia di portare su Netlflix il genio letterario di Dahl: la(no) Ladiè l’adattamento targatodi una delle storie brevi più famose dello scrittore americano famoso per La fabbrica di cioccolato e Matilda.