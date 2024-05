(Di venerdì 24 maggio 2024) Nelladi ieri, avevamo in ballo: quattro funerali, cinque esumazioni, due allestimenti fieristici per operatori settore necroficologico, un imbalsamento completo e un altro parziale (solo la vergogna che di solito si copre, tranne in alcune tribù che girano con le balle al vento). Alla fine siamo andati in confusione. Abbiamo imbalsamato uno al posto dell'altro, riesumato le salme sbagliate ecc. Il sindaco ha detto: “Non c'è problema! Può capitare!”.

La giornata impegnata di chi lavora coi morti - La giornata impegnata di chi lavora coi morti - Ieri avevamo così tante cose da fare, che alla fine abbiamo imbalsamato le persone sbagliate e riesumato salme che non dovevamo riesumare ... ilfoglio

Aprilia All Stars 2024: l'8 giugno in pista a Misano con Max Biaggi, Vinales, Espargaro, Savadori e molti altri! In palio una RS 457 - Aprilia All Stars 2024: l'8 giugno in pista a Misano con Max Biaggi, Vinales, Espargaro, Savadori e molti altri! In palio una RS 457 - Manca poco all'Aprilia All Stars, la grande festa della casa di Noale che, quest'anno, prende vita nel circuito di Misano. Presenti stelle del motociclismo del calibro di Max Biaggi, Aleix Espargaro, ... moto

“Maremma che giornata: dal mare ai Monti della Tolfa”, un percorso ad anello per una giornata alla scoperta del territorio - “Maremma che giornata: dal mare ai Monti della Tolfa”, un percorso ad anello per una giornata alla scoperta del territorio - “Maremma che giornata: dal mare ai Monti della Tolfa”, un percorso ad anello per una giornata alla scoperta del territorio ... civonline