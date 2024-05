La figaggine di Sorrentino - la stupidità di Bologna e la ciclica puttanata sulla schwa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Purtroppo non esiste un filmato di Emanuele Trevi che, mercoledì sera, arriva a un aperitivo romano per il premio Strega in jeans e occhiali da sole e faccia da schiaffi, compiaciutissimo d’essere al centro della polemica del pollaio social; ma mi dicono che, se esistesse, sarebbe assai simile al filmato di Paoloche avrete visto girare su Twitter.è in smoking e non ha gli occhiali da sole, ma ha un’espressione «ma dove vuoi andare senza di me che sono il più figo del mondo» che ricordavo d’aver visto solo a Mickey Rourke in “9 settimane e 1/2”, film che molto contribuì alla passione per i maschi dall’ego ingombrante delle bambine degli anni Ottanta. Trevi, mi dicono osservatori superficiali (cioè gli unici osservatori utili), dalla faccia che aveva mercoledì deve aver ricavato dalla polemica originata dalla puntata di domenica di “Dilemmi” lo stesso sentirsela calda (per le definizioni spicce e un po’ volgari, il romano è imbattibile) che aè servito avere un film in concorso a Cannes per procurarsi.