La dura resistenza del Minotauro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Stasera alle 21 al teatro Sociale di Gualtieri la rassegna "Terreni fertili festival" propone "Il" con Roberto Anglisani e la regia di Maria Maglietta. Diversi i racconti sul. Lo scrittore Friedrich Dürrenmatt lo rinchiude in un labirinto di specchi, ma la moltitudine delle sue immagini riflesse lo fanno sentire ancora più solo. Quando arriva Teseo, ilè felice, perché ha finalmente trovato un "altro" diverso da sé. Ma quando gli va incontro fiducioso, viene pugnalato alle spalle dallo stesso Teseo. Nel racconto di Jorge Luis Borges, Asterione, ilriesce invece ad uscire dal labirinto e camminare nel paese. Ma le reazioni della gente sono così violente che iltorna a rifugiarsi nella sua prigione, lì si sente al sicuro. Il labirinto è stato creato per difendere gli uomini dal, ma anche per difendere ildagli uomini.