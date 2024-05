La collezione 2025 a Palazzo Ducale

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’appuntamento è per martedi 11 giugno a Venezia, a, ed è molto atteso dagli invitati da tutto il mondo. Max Mara Resortsfilerà con i suoi modelli in questo prezioso e magico spazio museale che farà da sfondo al defilè del marchio. Sfileranno le creazioni di Ian Griffiths, ideatore del TeddyCoat – nell’azienda dal 1987 di cui è direttore artistico da 10 anni – con un grande lavoro di riattualizzazione del brand fondato da Achille Maramotti nel 1951. E.D. .

