La Cina circonda Taiwan | prove generali per la guerra con gli Usa?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una maxi esercitazione di più giorni annunciata, ma non per questo meno preoccupante. Lahatocon decine di navi dae aerei, facendo spirare venti dinello Stretto e aumentando ancora una volta la tensione con gli Stati Uniti. Stati Uniti che non riconoscono l’indipendenza dell’isola, ma la difendono con ingente dispiegamento di navi e mezzi e fornitura di armi. Almeno quattro imbarcazioni di Pechino sono entrate nelle acque territoriali – che territoriali non sono, ma definite “limitate” dalle autorità di Taipei – di due isoleesi molto prossime alla costa cinese. Si tratta dell’ottava volta che le navi della guardia costiera cinese entrano nelle acque soggette a restrizioni. Perché laha lanciato l’esercitazione contro? Le forze cinesi si sono avvite da tutti i lati, chiudendo di fatto l’ex Isola di Formosa in un’area circolare e rendendola un potenziale bersaglio di attacco militare.