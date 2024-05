Knives Out 3 | Rian Johnson svela titolo e periodo di uscita del nuovo film Netflix

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ritorna nei panni del Detective più famoso diDaniel Craig, il terzo capitolo si chiamerà Wake Up Dead Man: AOut Mystery, a rivelarlo è proprio il registasul suo profilo X. “Il prossimo mistero di Benoit Blanc, il seguito diOut e Glass Onion, si intitolerà Wake Up Dead Man“. Pubblica sul suo profilo X il registadopo la lunga attesa dei fan della saga. Mentresul suo blog Tudum scrive: “Esatto, Daniel Craig è tornato nei panni del gentile investigatore del sud in Wake Up Dead Man: AOut Mystery, uncapitolo della serie scritta e diretta da. Blanc svelerà un nuovissimo mistero di omicidio in un’ambientazione ancora sconosciuta, circondato da uncolorato cast di sospetti”. The next Benoit Blanc mystery, the follow-up toOut and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI —(@) May 24, 2024 Gli accordi erano chiari già da tempo, dopo il grandissimo successo del primoavrebbe dato vita ad una trilogia e ognuna delle opere che l’avrebbero composta sarebbe stata scritta e diretta da, il protagonista doveva essere, senza discussioni, Daniel Craig e il budget richiesto era di almeno 40 milioni di dollari ae così è stato.

Entra finalmente in fase di produzione il nuovo capitolo di Knives Out, il giallo targato Netflix diretto da Rian Johnson con protagonista l’ex agente 007 Daniel Craig. Subito dopo il successo del primo capitolo Cena Con Delitto – Knives Out (2019), Netflix aveva acquistato i diritti per crearne una trilogia, ma dopo l’uscita del secondo film Glass Onion aveva dovuto sospendere i lavori a causa dello sciopero degli sceneggiatori, ma adesso Rian Johnson è pronto a riprendere la penna in mano e l’inizio delle riprese è previsto per Novembre 2024. screenworld

