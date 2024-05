(Di venerdì 24 maggio 2024) Benoit Blanc è pronto per risolvere un altro mistero inOut 3, ildel franchise diOut di Rian Johnson, con Variety che ha ora riportato ilufficiale:UpMan. Johnson ha annunciato il, insieme alla data di uscita nel 2025, in un teaser pubblicato su X venerdì mattina. “All’inizio sono usciti i coltelli. Poi, ecco, il vetro è andato in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato“, racconta Daniel Craig – interprete di Blanc – nel video di 45 secondi, facendo riferimento ai primi due titoli del franchise di omicidi, ‘Out’ del 2019 e ‘Glass Onion’ del 2022.UpManancora una volta distribuito da Netflix come parte dell’accordo di Johnson con lo streamer per due sequel, del valore di 450 milioni di dollari. Nonostante il primo, distribuito da Lionsgate, abbia incassato 312 milioni di dollari al botteghino mondiale, Netflix ha distribuito “Glass Onion” solo con un’uscita limitata nelle sale, raccogliendo appena 13 milioni di dollari prima di lanciarlo in streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Swiatek-Gauff – Sabalenka-Collins Si chiude qui la Diretta Live della finale femminile degli Internazionali d’Italia 2024. A domani per Errani/Paolini che si giocano il titolo di doppio femminile. oasport

Indipendentemente da ciò che accadrà da qui a novembre, il 2024 passerà agli archivi come la miglior stagione di Marc Marquez dal 2021 in poi. Sono bastati due mesi in sella a una Ducati per conseguire risultati più pesanti di tutti quelli assommati a bordo di una Honda nei due anni precedenti. oasport

In apparenza, Francesco Bagnaia ha dovuto incassare una sonora sconfitta in occasione del Gran Premio di Francia, chiuso alle spalle di Jorge Martin e Marc Marquez dopo aver menato le danze per tre quarti della distanza. oasport

Knives Out 3: il titolo del terzo film sarà Wake Up Dead Man - Knives Out 3: il titolo del terzo film sarà Wake Up Dead Man - Ryan Johnson ha ufficializzato il titolo di Knives Out 3, Wake Up Dead Man, con data di uscita preevista per il 2025. cinefilos

Lenny Kravitz e i 60 anni con gli…" - Lenny Kravitz e i 60 anni con gli…" - Lenny Kravitz ha pubblicato il nuovo singolo Paralyzed, terzo singolo estratto dal nuovo album Blue Electric Light in uscita il 24 maggio per BMG. Paralyzed segue gli altri due singoli, Human e TK421… ... informazione

Bonus edilizi: il decreto blocca crediti diventa legge - Bonus edilizi: il decreto blocca crediti diventa legge - Convertito in legge il Decreto legge del 29.03.2024 n. 39 contenente le ultime disposizioni in merito alla cancellazione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi ... fiscoetasse