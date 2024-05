Kate Middleton malata di tumore - il retroscena | Dimagrita 15 chili e irriconoscibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024)sta combattendo da alcuni mesi la sua battaglia contro il, iniziando anche una chemioterapia preventiva che ha contribuito ad allontanarla dalla vita pubblica. Proprio nelle ultime ore, Kensington Palace ha reso noto ufficialmente che la principessa del Galles è ancora in cura e non tornerà ai suoi doveri ufficiali finché i suoi medici non le daranno il permesso. Le indiscrezioni che trapelano sulle sue condizioni, infatti, non lasciano presagire nulla di buono.Leggi anche:, le tre cugine di William sue sostitute “ufficiali”: chi sono Beatrice, Eugenia e Zara Tutti isulle condizioni diDa quanto si apprende, nelle ultime settimanesoffrirebbe di diversi effetti collaterali molto pesanti. Avvertirebbe quotidianamente nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. “Purtroppo sta diventando sempre più difficile”, rivela una fonte rimasta anonima al National Enquirer, come riporta Radar Online.