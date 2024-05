Kate choc | l’ultima agghiacciante notizia sulla Principessa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 24 maggio 2024) In tantissimi sono interessati a conoscere le ultime novità relative aMiddleton,ha lasciato tutti di stucco. Pur non essendo direttamente coinvolti, la famiglia reale inglese ha sempre suscitato un notevole interesse anche in Italia. È più che naturale per molti essere affascinati da quello che accade a Buckingham Palace e dintorni, consapevoli di come i Royal abbiano tante agevolazioni, ma siano costretti a sottostare anche a diversi doveri. Pochi si sarebbero aspettatinovità relativa aMiddleton – foto ansa – Cityrumors.itAnche i bambini, inevitabilmente, non possono godere della libertà di molti altri coetanei. Ormai da qualche tempo l’attenzione di tutti è rivolta aMiddleton, che aveva annunciato a sorpresa di avere un cancro e di avere iniziato con le cure del caso. Laè arrivata a poco tempo di distanza da una diagnosi simile ricevuta da Re Carlo, anche se nel caso della futura Regina la preoccupazione non può che essere maggiore visto che lei ha solo 42 anni e tre figli da crescere.