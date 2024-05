Judo - bronzo storico per l’Italia nel Team Event dei Mondiali 2024 ad Abu Dhabi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:13 Secondo waza-ari di Kawabata! Settimo oro in sette edizioni della competizione a squadre miste ai Mondiali per il Giappone. Finisce così il Mondiale di Abu Dhabi 2024. 17:12 Ultimo minuto. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:36 Rapido aggiornamento dopo quanto successo nelle semifinali. La Francia ha superato per 4-2 la Georgia lanciando un chiaro messaggio in vista dei Giochi di Parigi 2024. Sarà finale per l’oro con il Giappone, che liquida per 4-1 l’ostico Uzbekistan.

oasport