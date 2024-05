Jonathan Maldonato | il marito dell’influencer Siu non voleva che lei sfilasse e le toglieva il cellulare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024)Siu, è stato fermato per tentato omicidio dopo che la moglie è stata ricoverata in fin di vita e con un foro sul petto. E nelle 25 pagine del decreto di fermo ci sono molti elementi che lo accusano. Tra questi, un cappotto spostato. Si trovava su una sedia il 18 maggio, quando la casa dei due coniugi è stata posta sotto sequestro. Il 20 invece è finito sopra il tavolo della cucina. L’ipotesi della procura di Biella èabbia usato un mazzo di chiavi nascosto per manomettere i sigilli e inquinare le prove. Intanto Indira Acosta Arismendi, amicail cui vero nome è Soukaina El Basri, dice di essere certa che tra i due coniugi ci sia stata una lite. E che poi sia degenerata. Perché Siu a casa «subiva le violenze del». Anche se sui social network invece si impegnava contro la violenza sulle donne. L’indagine Il Corriere della Sera spiega oggi cheha negato tutte le accuse.