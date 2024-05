Jonathan Maldonato arrestato - l’amica di Siu | Era gelos - le toglieva il cellulare

(Di venerdì 24 maggio 2024) È scattato l’arresto per. L’accusa è di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti della moglie Soukaina El Basri (conosciuta come Siu dall’esercito di ammiratori e ammiratrici che da anni la segue sui social). L’uomo, si è appreso, era già stato denunciato per maltrattamenti dalla donna nel maggio 2023, ma la querela era poi stata ritirata: adesso, dopo l’aggressione che l’ha ridotta in fin di vita di cui è accusato, la polvere nascosta sotto al tappeto è venuta fuori.Leggi anche: L’influencer Siu in fin di vita: indagato il marito per tentato omicidioLeggi anche: Siu, l’influencer in coma. Il marito indagato: la lite in ospedale e gli insulti sui social Le parole deldi Siu Acosta Arismendi, amica di Siu, spiega a La Stampa che c’è stata una lite ed è degenerata perché Siu non si sarebbe mai uccisa. «Il marito la perseguitava. Erao. Siu mi ha raccontato tutto», le sue parole.

Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu, è stato fermato per tentato omicidio dopo che la moglie è stata ricoverata in fin di vita e con un foro sul petto. E nelle 25 pagine del decreto di fermo ci sono molti elementi che lo accusano. open.online

L’influencer Siu è in coma, il marito cambia versione: “Ha tentato il suicidio, ho mentito perché me l’ha chiesto lei”. Ecco cosa non torna - L’influencer Siu è in coma, il marito cambia versione: “Ha tentato il suicidio, ho mentito perché me l’ha chiesto lei”. Ecco cosa non torna - Due versioni differenti, entrambe poco convincenti, e un quadro di coppia deteriorato hanno portato alla detenzione di jonathan maldonato. Il 37enne, dipendente di una nota azienda produttrice di caff ... ilfattoquotidiano

Jonathan Maldonato arrestato, l'amica di Siu: «Il marito era geloso, non voleva che sfilasse e le toglieva il cellulare» - jonathan maldonato arrestato, l'amica di Siu: «Il marito era geloso, non voleva che sfilasse e le toglieva il cellulare» - jonathan maldonato, accusato di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti della moglie Soukaina El Basri (conosciuta come Siu dall'esercito di ammiratori e ammiratrici che da anni la ... leggo

I sigilli alla casa violati, il cappotto spostato e le bugie: cosa non torna nel caso di Siu - I sigilli alla casa violati, il cappotto spostato e le bugie: cosa non torna nel caso di Siu - Secondo la Procura Biella, il marito dell'influencer Siu, jonathan maldonato, potrebbe aver usato un mazzo di chiavi nascosto per manomettere i sigilli ... fanpage