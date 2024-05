Italia-Slovacchia oggi in tv | canale - orario e streaming Europei Under 17

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Alle 17:00 (no) di, venerdì 24 maggio, l’scenderà in campo in occasione della seconda giornata della fase a gironi degli17. Dopo la vittoria per 2-0 in dieci uomini contro la Polonia all’esordio nel girone C, gli azzurrini vogliono blindare la qualificazione e mettere in cassaforte il primo posto del raggruppamento. Sono infatti le prime due di ciascun raggruppamento a qualificarsi per i quarti di finale del torneo, l’unico Uefa che l’non ha mai vinto a livello giovanile. C’è voglia di invertire la rotta e i ragazzi di Massimiliano Favo vogliono il punteggio pieno dopo due giornate. Occhi puntati ovviamente su Francesco Camarda. Ma anche su Federico Coletta, in gol nel match contro la Polonia: “Siamo arrivati a Cipro – ha detto il giocatore della Roma – con la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Dopo una prima fase di qualificazione in cui abbiamo reso al di sotto delle nostre possibilità, abbiamo disputato una buonissima fase élite e, adesso, faremo di tutto per arrivare alla finale del 5 giugno”.