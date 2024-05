Italia-Iran oggi in tv - orario Nations League volley 2024 | programma e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024)venerdì 24 maggio (ore 22.30) si gioca, match valido per la2023 dimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) per disputare la seconda partita nel prestigioso torneo internazionale: dopo la vittoria per 3-0 contro la Germania, i Campioni del Mondo saranno chiamati ad affrontare gli insidiosi persiani in una sfida molto importante per la classifica generale e per la qualificazione alla Final Eight. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono proseguire brillantemente il proprio cammino, anche perché al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto era stato risolutore contro i tedeschi e punterà a ripetersi su quei livelli, affiancato di banda Daniele Lavia sotto la regia di Simone Giannelli. Yuri Romanò sarà l’opposto, al centro le opzioni Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo.