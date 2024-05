Influencer Siu - l' amica | Voleva lasciare il marit - lui non voleva sfilasse e le toglieva il cellular - , pm | Violati sigilli alla casa

Nel 2023 c’era stato il caso di Zhanna Samsonova, l’influencer crudista morta per un’infezione (che la sua dieta, però, aveva aggravato), ora la situazione è ben diversa e di cibo, stavolta, non ce n'è neanche l'ombra: Maxim Lyuty, influencer russo crudista (conosciuto come Yarilo_drug), è stato condannato a otto anni di carcere per la morte di suo figlio avvenuta nella primavera 2023. gamberorosso

Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu, è stato fermato per tentato omicidio dopo che la moglie è stata ricoverata in fin di vita e con un foro sul petto. E nelle 25 pagine del decreto di fermo ci sono molti elementi che lo accusano. open.online

Siu, l'influencer è uscita dal coma. Il cappotto spostato e la versione cambiata dal marito: cosa non torna - Siu, l'influencer è uscita dal coma. Il cappotto spostato e la versione cambiata dal marito: cosa non torna - Siu è uscita dal coma. L'influencer di Biella, Soukaina El Basri, 30 anni, è ricoverata all'ospedale di Novara, con il sospetto che sia stata ferita dal ... ilmessaggero

Secondo alcune testimonianze l'uomo non voleva che la moglie sfilasse e c'è il caso di una denuncia per maltrattamenti poi ritirata - Secondo alcune testimonianze l'uomo non voleva che la moglie sfilasse e c'è il caso di una denuncia per maltrattamenti poi ritirata - Soukaina El Basri, nota sul web come Siu, è in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, le sue condizioni sono stabili ma la sua vicenda sta sempre più assumendo i contorni del giallo. La trenten ... gazzetta

Biella, nuove accuse per il marito dell’influencer Siu: «Ha violato i sigilli» - Biella, nuove accuse per il marito dell’influencer Siu: «Ha violato i sigilli» - Nuove accuse per Jonathan Maldonato, il marito dell'influencer biellese Siu accusato del tentato omicidio della donna. Secondo la procura avrebbe violato i sigilli del'abitazione della casa. lettera43