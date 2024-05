In tantissimi al pranzo solidale per ’Durante e Dopo di Noi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) In tanti domenica scorsa, a Cavola di Toano, hanno voluto partecipare alorganizzato al Cavolaforum per sostenere le attività svolte dalla Fondazione Durante edi Noi di Reggio Emilia in favore delle persone con disabilità e le loro famiglie. Il, a base di paella promosso dagli Amici della Casa della corte, ha centrato l’obiettivo: sono stati raccolti quasi 3.000 euro a sostegno della ‘Fondazione Durante edi. "Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in diversi modi – ha detto Massimo Giaroli, presidente della Fondazione – hanno contribuito alla splendida riuscita delorganizzato dagli Amici della casa della corte a Cavola di Toano. Grazie alla collaborazione di tutti sono stati raccolti più di 2.700 euro, al netto delle spese, che verranno utilizzati per supportare le nostre attività e i nostri servizi a partire dalla Casa della Corte dove dal 2017 abbiamo affittato un piccolo appartamento senza barriere architettoniche in cui alcuni ragazzi e ragazze con disabilità, insieme alla Cooperativa sociale Il Ginepro, ente gestore del progetto, hanno la possibilità di sperimentare in autonomia momenti di vita quotidiana comune".