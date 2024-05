In dono alla Cri un nuovo van per i disabili

(Di venerdì 24 maggio 2024) Consegnato al Comitato di Lodi della Croce Rossa Italiana un Rifter Peugeot, un veicolo multifunzione dotato di uno spazio per ospitare una carrozzina per trasportoe altri materiali. Il mezzo è stato acquisito graziedonazione di 28mila euro arrivata dalle aziende Gbt Group e Taiss di Mairago e con il sostegno di Fondazione Comunitaria che ha aggiunto altri 10mila euro. In febbraio la presidente del Fondo Cri di Lodi, Lucia Fiorini, aveva deciso di far appelloFondazione Comunitaria e così era stato creato un Fondo dedicato a raccogliere le donazioni da destinare a nuove iniziative. Al raggiungimento della somma di 25mila euro, la Fondazione ha deciso di attribuirne 10mila dalle proprie risorse. In questo modo si è raggiunta la somma necessaria per l’acquisto del mezzo. Lucia Fiorini,cerimonia di consegna, ha sottolineato: "Grazie a queste due aziende eFondazione abbiamo un mezzo per noi importante per le attività logistiche nell’ambito del trasporto dei, di cui c’è grande richiesta sul territorio".

