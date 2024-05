In buone mani 2 come finisce | spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

Dal 23 maggio 2024 è disponibile su Netflix In2 (Sen Büyümeye Bak 2). Si tratta del sequel diretto da Ketche del film del 2022. Il cast vede tra gli attori protagonisti Kaan Urganc?o?lu, Melisa Asl? Pamuk e Mert Ege Ak. Il primo è noto al pubblico italiano per il ruolo di Emir in Endless Love. La trama del sequel segue la storia di un padre e un figlio che da poco si sono riuniti e sono alla prese con un nuovo inizio dopo la perdita dell'amata moglie e madre. In2: riassunto della trama La trama di In2 prende inizio da dove si è concluso il primo film, ovvero dalla morte di Melisa, causata dalla sua malattia. Quest'ultima ha lasciato suo figlio Can con il suo padre naturale, Firat. Nel primo film Melisa era una mamma single che, dopo aver scoperto la sua malattia, ha deciso di riallacciare i rapporti con Firat.