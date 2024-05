IL TG2 SI RINNOVA | NUOVA SIGLA - NUOVO STUDIO E L’EDIZIONE DELLE 20 30 DURA 1 ORA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un progetto tutto interno, a cura di Direzione Produzione Tv – Centro Produzione Tv di Roma, per innovare nel solco della tradizione., infatti, la veste grafica del Tg2 eanche la. “La persona al centro dell’informazione. È questa l’idea che ha ispirato ildel Tg2 – dichiara il direttore Antonio Preziosi – È un impegno che viene dalla nostra storia e ci proietta verso il futuro. Per questo lacontiene una citazione del passato”. “Quel “2” che si compone in vari colori ci ricorda da dove veniamo e ci spinge are l’impegno di serietà e di credibilità verso chi ci ascolta anche in futuro”. “Il fatto di aver utilizzato professionalità Rai per la progettazione delloe anche per lanon può che renderci orgogliosi – commenta l’Amministratore delegato Roberto Sergio – e si inserisce nel quadro delpiano industriale che ha al centro proprio l’innovazione, la trasformazione in digital media company e la valorizzazionenostre eccellenti maestranze”.