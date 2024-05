Il Simpatizzante - la serie tv con Park Chan-wook e Robert Downey Jr

(Di venerdì 24 maggio 2024) Latv che per l’Italia ha debuttato su Sky (e, in streaming, su NowTv) nella prima serata di lunedì 20 maggio, è com’è stato il libro premiato con il Pulitzer nel 2016: divertente, divertito, girato per stupire, perché i luoghi comuni regalino un conforto solo temporaneo, cedendo presto il passo alla sorpresa. .

Il simpatizzante, il Vietnam liminale di Park Chan-wook in una delle migliori serie del 2024 - Il simpatizzante, il Vietnam liminale di Park Chan-wook in una delle migliori serie del 2024 - Adattamento dell’omonimo romanzo premiato con il Pulitzer di Viet Thanh Nguyen, la serie è certamente uno dei migliori prodotti del 2024. Il simpatizzante esplora la complessa dualità dell’identità in ... mymovies

