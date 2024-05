Il ritorno di Palazzo Guinigi Domani riapre lo storico edificio dopo restauri e consolidamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024)al pubblicoi lavori di restauro e riqualificazione che dotano uno degli edifici storici più importanti della città di un nuovo sistema di accesso articolato per valorizzare e rendere più funzionale il grande complesso architettonico. I parziali interventi di restauro ehanno interessato due saloni del primo piano e tutta la parte del porticato e del giardino del complesso per un importo complessivo di 1.460.000 euro suddivisi in due lotti: restauro e accessibilità 1.300.000 euro su fondi della Regione Toscana FESR 2014-2020 e allestimento percorso didattico “La via Francigena ed il Volto Santo” 160mila euro. i restanti piani del complesso, già oggetto di precedenti interventi, sono stati riallestiti a cura dell’amministrazione. Gli interventi. Ilè dotato di ben cinquantaquattro stanze ed è indissolubilmente legato alla omonima Torre con gli emblematici alberi posizionati sulla sua sommità, con la quale, grazie al progetto, sono stati riunificati gli ingressi.