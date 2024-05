Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni | Puntate di oggi 24 maggio 2024

Dopo aver riconfermato il suo successo, Il Paradiso delle Signore è stato rinnovato per una nuova stagione. Il daily di Rai Uno tornerà con il nono capitolo, che sarà costituto da 160 nuovi episodi e vedrà la luce nei prossimi mesi. velvetmag

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà oggi, 24 Maggio 2024. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Per celebrare le medaglie italiane alle Polimpiadi di Melbourne, Vittorio organizza una esibizione dei campioni di scherma all’interno del Paradiso. zon

Proseguono le repliche della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 27 al 31 maggio su Rai Uno alle ore 16.00. Il secondo capitolo dell’acclamato daily continuerà a intrattenere i telespettatori per tutto il mese di maggio, in attesa di tornare a settembre con i nuovi episodi.

velvetgossip