Il Paradiso delle Signore 9 si farà | quando iniziano le riprese e le prime anticipazioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo aver riconfermato il suo successo, Ilè stato rinnovato per una nuova stagione. Il daily di Rai Uno tornerà con il nono capitolo, che sarà costituto da 160 nuovi episodi e vedrà la luce nei prossimi mesi. Di seguito, tutte le novità. Lo scorso venerdì 3 maggio è andato in onda su Rai Uno, a partire dalle ore 16.00, l’ultimo episodio de Il8. Il daily ha intrattenuto i telespettatori con le nuove puntate, dall’11 settembre, dal lunedì al venerdì, a eccezione della breve pausa natalizia. Così come i precedenti capitoli, ha riscosso un buon successo di pubblico, tanto da ottenere il via libera per nuovi episodi, a poche ore dalla messa in onda del finale di stagione. “Il9” si: le indiscrezioni (ANSA) – VelvetMagVittorio Conti (Alessandro Tersigni), Umberto (Roberto Farnesi), Adelaide (Vanessa Gravina), Matilde (Chiara Baschetti), Roberto (Filippo Scarafia) e Salvatore (Emanuel Caserio) faranno dunque ritorno con nuove storie e colpi di scena.