Il Grande Oltraggio di Cales | Silver Mele racconta la storia dimenticata agli studenti del Liceo Manzoni di Caserta

(Di venerdì 24 maggio 2024). Sabato 25 maggio, alle ore 10:30, l’Aula Magna del” diospiterà un evento dirilievo culturale: la presentazione del libro, il, l’ultima opera del giornalista. L’incontro – organizzato in collaborazione con il Rotary Club“Luigi Vanvitelli”, con l’Inner Wheel“Luigi Vanvitelli”, il RotararactLuigi Vanvitelli, offriràe ai partecipanti un’immersione nell’affascinante, tragica e spessodi, prima colonia romana in Campania, che Amedeo Maiuri, ex sovrintendente e Ministro ai Beni Culturali, ha definito come “la più negletta edelle città antiche della Campania”. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Adele Vairo e dei Presidenti dei Club in partenariato Gianluca Parente, Anna Di Felice e Davide Militerni jr, sarà moderata dalla giornalista Francesca Nardi.