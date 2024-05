Il decreto Superbonus è legge Ma restano i dubbi di Forza Italia | Non siamo felici di approvarlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le ferite, nella maggioranza,ancora visibili, ma alla fine la minaccia messa in atto nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ("o me o il") ha sortito l’effetto desiderato: il provvedimento, sul quale mercoledì il governo aveva incassato la fiducia, è diventatoieri in seconda lettura dopo essere stato approvato a Montecitorio senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Unche per Giorgetti era necessario per mettere un freno a una situazione considerata molto critica per gli effetti sui conti pubblici del bonus e paragonata dal responsabile del Mef addirittura "al Vajont". Ma che ha visto la maggioranza divisa nel primo passaggio in Senato sul voto sull’emendamento del governo che ha introdotto ulteriori misure restrittive, tra cui l’allungamento da 4 a 10 anni della detrazione per le spese sostenute nel 2024.