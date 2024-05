Il Corvo | nel nuovo trailer italiano Eric Draven spicca il volo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Eagle Pictures, ecco ildi The Crow – Il, in arrivo nelle sale italiane il 28 Agosto 2024. La sinossi del film pubblicata da Eagle Pictures: “Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) è The Crow – Il, il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O’Barr, che è stato rivisitato in questa versione cinematografica diretta da Rupert Sanders.(Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) sono legati da un amore profondo, ma vengono brutalmente uccisi da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, sacrificando se stesso,intraprende una vendetta feroce contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti con l’obiettivo di rimettere a posto le cose“. Dopo che il primoaveva fatto fatto record di commenti negativi e Alex Proyas, il regista del film cult del 1994, si era schierato contro questo remake, arriva l’annuncio di una distribuzione italiana per questo controverso film.

Vi presentiamo il trailer ufficiale de Il corvo, l’attesissimo film reboot tratto dalla graphic novel di James O’Barr, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 agosto, distribuito da Eagle Pictures. Bill Skarsgård avrà colto a pieno l’eredità di Brandon Lee in questo nuovo adattamento de Il Corvo, diretto da Rupert Sanders? Lo scopriremo il 28 agosto, intanto possiamo dare un’occhiata al trailer rilasciato che già ci anticipa lo scenario del film. universalmovies

The Crow – Il Corvo: nuovo trailer Italiano ufficiale Eagle Pictures ha diffuso il nuovo trailer ufficiale del The Crow – Il Corvo con Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven. Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) è The Crow – Il Corvo, il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O’Barr, rivisitato in questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. cinefilos

The Crow – Il Corvo, il secondo trailer svela la nuova data di uscita - The Crow – Il corvo, il secondo trailer svela la nuova data di uscita - È uscito nelle scorse ore il secondo trailer del film The Crow – Il corvo, che svela la nuova data di uscita. Questo lungometraggio uscirà il 28 agosto nelle sale italiane, come rivela la nuova clip ... tg24.sky

The Crow – Il Corvo: il nuovo trailer italiano del film con Bill Skarsgård - The Crow – Il corvo: il nuovo trailer italiano del film con Bill Skarsgård - Il nuovo trailer italiano di The Crow - Il corvo, discussa rivisitazione del cult di Alex Proyas in arrivo al cinema il 28 agosto 2024 ... filmpost

Il Corvo, l’anima del nuovo Eric Draven non trova pace nel trailer del remake - Il corvo, l’anima del nuovo Eric Draven non trova pace nel trailer del remake - Il nuovo trailer italiano de Il corvo conferma la data di uscita italiana del discusso nuovo adattamento con protagonista Bill Skarsgård ... bestmovie