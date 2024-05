Il Canniccia day sfilata di super car Ci sarà anche Patrese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si scaldano i motori in vista del “day ‘24”. Un evento con protagoniste auto da sogno che si terrà domenica tra Pisa e Forte dei Marmi per concludersi nel locale versiliese recentemente riaperto. Partenza alle 9 da Santa Croce sull’Arno e arrivo intorno alle 12 allaMotor Club dell’imprenditore Attilio Bindi. Il “Day ’24” è nato da un’idea di Mauro Bertoli, Filippo Francioni, Vincenzo Iannelli e Stefano Lazzeri, grandi appassionati d’auto d’epoca, uniti nel sodalizio “Scuderia Belle Curve”. Tra gli ospiti grandi nomi dell’automobilismo: Riccardo, pilota di Formula 1 nonché vicecampione del mondo 1992; Brenda Vernor, per 35 anni segretaria del Drake Enzo Ferrari; Pietro de Franchi Direttore Sportivo di F1 nel 1973; Pietro Camardella designer per Pininfarina Ferrari F40/F50/456/Mythos; Mauro Prampolini, storico tecnico Ferrari; Claudio Gufoni, ex presidente del Ferrari Club Santa Croce ed ideatore nel 1990 del mitico raduno “Marina Day”, al quale il “Day ‘24” si ispira.