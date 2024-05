I figli di Mike Bongiorno | Papà era molto comico - ma diceva che in Rai non potevano scappare parolacce per colpa della DC

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Repubblica intervista insieme i tredi, che il 26 maggio avrebbe compiuto 100 anni, Michele, Leonardo e Nicolò. Che padre era? Michele: «Lo vedevamo poco, con me e Nicolò è stato anche autoritario. Oggi che sono padre lo ringrazio di questa severità, ci ha formato, non era misurato in una dolcezza casalinga». Nicolò: «Teneva all’educazione». Leonardo: «Sono nato che era avanti con gli anni, ha avuto la felicità di avere uno piccolo. Con me era diverso, aveva scoperto come cambiare i pannolini» Nella vita quotidiana com’era? Michele: «Mamma ci è stata vicina nel day by day.aveva una vita incredibile, incontrava personaggi di ogni tipo: campioni dello sport, ci portava l’autografo, ci raccontava dei suoi concorrenti. Eraspiritoso, credo che avesse una capacità comica nascosta. Uno lo immaginava vestito elegante, professionale, ma aveva tempi comici straordinari».