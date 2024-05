I clown nuova frontiera terapeutica Progetto sostenuto dalla Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Iper la cura delle demenze. Un sorriso per i malati di alzheimer, una malattia di cui in Italia soffrono attualmente oltre un milione e mezzo di persone oltre i 65 anni. Al via presso la sede del gruppo Fratres della Misericordia di Poggibonsi il) ‘I sogni non invecchiano, una bella visita’, una serie di laboratori per volontari delle associazioni, educatori, familiari di persone colpite da alzheimer, operatori del settore sociosanitario. I corsi, a cui seguiranno nelle prossime settimane spettacoli diper gli ospiti delle strutture, sono proposti da Teatro C’art, in collaborazione con la compagnia Teatro do Sopro Brasile, e in partnership con i Fratres di Poggibonsi e la Misericordia di Castelfiorentino. A insegnare l’arte del sorriso, Flavia Marco, direttrice del Teatro do Sopro ed espertacon oltre 15 anni di esperienza nelle RSA, e a André Casaca, cofondatore e direttore artistico del Teatro C’art, "Il laboratorio- spiegano i suoi promotori - si concentra sullo sviluppo di strumenti ludico mediante esercizi artistici.