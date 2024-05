I cento anni di nonna Antonietta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una grande torta con le candeline rosa a indicare un numero tondo e importante: 100. Ha festeggiato il suo primo secolo di vitaTornari che dal 2022 è ospite della comunità alloggio Villa Regina Vittoria di Varzi. Proprio la struttura nella quale vive ha allestito per la donna una piccola festa con coccarde e disegni pieni di palloncini colorati., è nata a Corbesassi, frazione di Brallo di Pregola, il 19 maggio 1924. Ultima di sette fratelli, quando aveva appena 6è rimasta orfana di mamma ed è stata cresciuta dalla sorella maggiore. Di mattina andava a scuola, al pomeriggio aiutava i fratelli nei campi. Ha sposato il sarto del paese e con lui ha lasciato il paese in cui è nata per trasferirsi a Milano. Rimasta vedova nel 1994 la donna non si è persa d’animo, ha continuato a lavorare e a occuparsi dei suoi due figli e i suoi 3 nipoti. M.M. .