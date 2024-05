Ho rispettato le regole e agito come un liberale che valorizza il privato

No, non si può chiudere una scuola per il Ramadan. “Non ne faccio una questione ideologica, ma di regole. Se non si può, non si può”. A dirlo in un colloquio con il quotidiano La Stampa il presidente del Senato Ignazio La Russa, a proposito della vicenda della scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere per la giornata conclusiva del Ramadan, il 10 aprile.

secoloditalia