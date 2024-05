Ho letto il tuo articolo | propaganda Michele Santoro - attacco frontale a Mieli | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Duello rusticano in studio a PiazzaPulita a La7 trae Paolo. Tra i tanti temi di divisione tra il teletribuno, oggi leader di Pace terra dignità in corsa per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno (purtroppo per lui, sondaggi alla mano, con poche speranze di superare lo sbarramento e approdare all'Europarlamento di Strasburgo) e l'editorialista di punta del Corriere della Sera nonché ex direttore del quotidiano di via Solferino, c'è lo scontro tra la Corte dell'Aja e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Io hoil tuosull'Aja - attacca-, contiene delle cose maliziose, come al solito dette col garbo della tua intelligenza, ma completamente sbagliate". Per esempio, puntualizza l'ex conduttore di AnnoZero e Servizio Pubblico, "tu rimproveri a questo procuratore, che ha stima internazionale ("Anche da parte mia", chiosa, ndr) di aver difeso i dittatori e i criminali, ma dovresti sapere che chi fa l'avvocato a L'Aja difende questo tipo di persone, non gli evasori fiscali o chi non ha pagato le multe.