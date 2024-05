Harry Potter | Alfonso Cuarón ha diretto il film dopo che Guillermo del Toro lo ha chiamato stro*zo arrogante

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha rivelato di aver quasi rinunciato a dirigeree il prigioniero di Azkaban del 2004 prima che il suo collegadello facesse ragionare. In occasione del 20° anniversario del terzodella serie di successo, il regista ha parlato con Total, dove ha condiviso la sua reazione all’offerta del lavoro, dato che inizialmente non aveva molta familiarità con il mondo dei maghi. “Ero confuso perché non era assolutamente nel mio radar”, ha detto, soprattutto perché il suo progetto prima diera di un genere completamente diverso: il dramma erotico in lingua spagnola Y Tu Mamá También. “Parlo spesso condele un paio di giorniho detto: ‘Sai, mi hanno offerto questodi, ma è davvero strano che mi offrano questo’”. Tuttavia, delsapeva quanto fosse massiccio il franchise cinematografico, soprattuttoi primi duedi Chris Columbus, così il regista di Hellboy ha dato aun consiglio sincero.