Guido Gozzano - il poeta crepuscolare e la letteratura per l’infanzia | La danza degli gnomi e altre fiabe

Fiabe di Emilio e visite alla Villa - fiabe di Emilio e visite alla Villa - La Pro Loco di Russi organizza due eventi oggi: un pomeriggio di fiabe per bambini e famiglie e visite guidate agli scavi della Villa Romana. Accesso gratuito per i ragazzi, biglietto a 3 euro per gli ... ilrestodelcarlino

Guido Catalano a Foggia, “one man show” in libreria: “Cosa fanno le femmine in bagno” - guido Catalano a Foggia, “one man show” in libreria: “Cosa fanno le femmine in bagno” - Che missione chiede Paolo. / Una missione pericolosa, dici. / Quanto pericolosa chiede Franco. / Pericolosissima, rispondi. / Dove chiede Nino. / Nel bagno delle femmine. “Cosa fanno le femmine in ... foggiacittaaperta

Al cinema la fiaba di Abigal, mix di umorismo nero e giocosità - Al cinema la fiaba di Abigal, mix di umorismo nero e giocosità - Dopo tonnellate di cinema e di letteratura, è ancora possibile misurarsi in modo creativo con il tema dei vampiri Tomas Alfredson, nel 2008, aveva risposto firmando “Lasciami entrare”. Un capolavoro! messaggeroveneto.gelocal