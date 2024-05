Guida TV Sky Cinema e NOW | Perfect Days - Venerdi 24 Maggio 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, e su SkyDue HD alle 21:45 sul canale 302, verrà trasmesso "", il poetico film di Wim Wenders premiato a Cannes. La storia segue un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo che conduce una vita semplice e perfettamente scandita dalla routine quotidiana. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Mangia, prega, ama" con Julia Roberts e Javier Bardem. Questa pellicola racconta il viaggio di una scrittrice attraverso Italia, India e Indonesia alla ricerca della felicità, esplorando le meraviglie del cibo, la meditazione e l'amore. Su SkyFamily HD alle 21:00 sul canale 304, c'è "A un metro da te", una toccante storia d'amore per adolescenti con Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Nonostante la malattia li costringa a mantenere le distanze, due giovani trovano un modo per amarsi.

Rai accelera verso il DVB-T2: MUX pronto per il 28 agosto, primi test imminenti - Rai accelera verso il DVB-T2: MUX pronto per il 28 agosto, primi test imminenti - La Rai sta compiendo significativi passi avanti nell'implementazione del nuovo standard di trasmissione DVB-T2 . Secondo le ultime informazioni raccolte avrebbe deciso infatti di non aspettare e di an ... digital-news

DAZN Serie B 2023/24 Playoff Semifinali Ritorno, Palinsesto Telecronisti (23 - 25 Maggio) - DAZN Serie B 2023/24 Playoff Semifinali Ritorno, Palinsesto Telecronisti (23 - 25 Maggio) - IL MEGLIO DEL VOLLEY INTERNAZIONALE, IL BASKET E MOLTO ALTRO. ATTIVA DAZN START A 8,99€ AL MESE PER I PRIMI 12 MESI ANZICHÉ 14,99€ Ogni anno vengono promosse tre squadre in Serie A dalla Serie BKT. Le ... digital-news

Italian Horror Fantasy Fest: il cinema dell’orrore abbraccia il fantasy - Italian Horror Fantasy Fest: il cinema dell’orrore abbraccia il fantasy - Questa settima edizione dell'Italian Horror Fantasy Fest non sarà soltanto a tema horror, ma sposerà anche il cinema di genere fantasy. eroicafenice