Google Pixel Launcher cambia l’interfaccia delle ricerche

Brutte notizie per i clienti Vodafone intenzionati ad acquistare uno dei Google Pixel più recenti: i prezzi per l'acquisto a rate sono aumentati sensibilmente. L'articolo Vodafone aumenta i prezzi degli smartphone Google Pixel: cosa cambia proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

La fotocamera di Google Pixel 8a non sorprende DxOMark, pur elogiandone alcuni aspetti. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 8a testata da DxOMark: buona, ma non troppo proviene da TuttoAndroid. . tuttoandroid

Google Pixel 9, nuovi leak rivelano colorazioni e sfondi “Swirling petals”, in arrivo ci sarebbero ben quattro modelli In casa Google si scaldano i motori per il lancio della sua prossima serie flagship, Pixel 9, e un nuovo leak ci offre un assaggio delle colorazioni e degli sfondi che potremmo vedere sui nuovi dispositivi.

tuttotek