Gli Usa rivedranno i termini della cooperazione con la Georgia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti metteranno in pratica una revisione deilorocon la. Gli Usa introdurranno anche restrizioni ai visti per coloro "responsabili di mettere a rischio la democrazia" nello Stato del Caucaso meridionale "inclusi quelli legati alla proposta legge sull'influenza straniera", spiega Blinken. .

