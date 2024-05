Gli insospettabili - il nascondiglio e i 45 chili di coca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) C’era una procedura precisa da seguire per sbloccare ildellaina: bisognava inserire una chiavetta usb nei braccioli e innescare un meccanismo che azionava il lunotto posteriore e generava il sollevamento dei sedili anteriori. Lì una coppia di incensurati, lui di 47 anni e lei di 24, entrambi residenti a Napoli, aveva occultato 28 panetti con il simbolo dell’asso di quadri sugli involucri. Altri 12 sono stati trovati nell’appartamento occupato da un ventinovenne di Magenta, a sua volta con la fedina penale immacolata. I tre sono stati arrestati dalla polizia a Canegrate e portati in carcere. Sotto sequestro più di 45di, divisi in involucri contrassegnati con un asso di quadri. Gli specialisti dell’Antidroga della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Massimiliano Mazzali, sono arrivati nel Legnanese dopo aver "agganciato" una macchina, che secondo alcune segnalazioni veniva utilizzata per spostare stupefacenti.