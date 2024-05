Giuseppe Ninno - curiosità e vita privata dell’influencer noto come Mandrake

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024), in arte, è un influencer che deve il suo nome d’arte al personaggio interpretato da Gigi Proietti nel film Febbre da cavallo e gli fu dato dai suoi colleghi romani quando lavoravabroker di scommesse nella Capitale., il successo di “” Oggi il 39enne sarà ospite dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nato a Brindisi nel 1984, amante dei social, inizia a postare video per puro divertimento sui suoi profili fino alla svolta del 2017, quando comincia a realizzare irriverenti sketch comici con le parodie della prima cittadina di Brindisi e del brindisino medio. Il successo sempre crescente l’ha portato a raggiungere ad inizio 2023 il terzo posto nella classifica HypeAuditor dei tiktoker italiani che ha visto in vetta Khaby Lame.