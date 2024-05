Giulio Wilson pubblica il singolo Lou Reed insieme a due sorelle palestinesi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024)ilLoualleLaila e Nour Sarhan, un’inno nei confronti della libertà da ogni tipo di repressione Esce oggi venerdì 24 maggio Lou(per The Saifam srl), il nuovodiinterpretatoa Laila e Nour Sarhan, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Contestualmente allazione del brano, sarà disponibile su YouTube il videoclip. Il cantautore toscano torna con un nuovo brano ma soprattutto torna a scrivere di ciò che meglio gli riesce e conosce: d’amore. Ilè un connubio perfetto tra spensieratezza e leggerezza, una canzone pensata per essere ballata sotto il sole estivo, con la sabbia tra le dita. Louracconta una storia del tutto inventata; è una canzone leggera e ballabile che vuole però rivendicare l’importanza della libertà nei confronti di ogni tipo di oppressione, tra cui politica e religiosa, per ribadire quanto sia preziosa la vita.