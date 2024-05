Giovani e musica La Vocal Lab incanta sul palco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) La scuola viaregginaLab in gara al Concorso Nazionale “Giulietta loves Romeo”, concorso canoro nazionale peremergenti con patron Angelo Valsiglio arrangiatore, produttore e autore di oltre 500 brani tra cui “La solitudine” con cui nel 1993 Laura Pausini vinse il Festival di Sanremo. Cinque i ragazzi selezionati della scuolaLab delcoach Simone Rossi, che dopo aver fatto esibire i ragazzi sui palchi della Versilia, da Massarosa a Torre del Lago, è riuscito a portarli alla ribalta nazionale. Davanti alla giuria del teatro Camploy di Verona si sono esibiti Matilde Gioe, Ambra Saviozzi, Rosi Accardo, Caterina Marsili e ospite la più piccola Ginevra Parrini a cui è andata una targa per la giovane età ( foto). A scrivere i brani delle artiste in gara, inediti, e anche quello di una ragazza di un’altra scuola, Giulia Doveri, sono stati Marcello Marchetti e Samanta Giorgetti che, ospite d’onore, insieme al maestro Simone Rossi, si è esibita in un duetto inedito apprezzato dagli spettatori.